Autostrada A11 | stazione di Chiesina Uzzanese chiusa tre notti

La stazione di Chiesina Uzzanese sull'autostrada A11 è rimasta chiusa per tre notti consecutive. Chi proveniva da Pisa doveva uscire a Altopascio, mentre chi si dirigeva verso Firenze poteva entrare dall’area di Montecatini Terme. La chiusura ha interessato il traffico nell’area, con indicazioni temporanee per i viaggiatori. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulla durata futura del provvedimento.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio;in entrata verso Firenze: Montecatini Terme. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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