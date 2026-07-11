Autostrada A1 | van con 7 persone si ribalta a Montepulciano feriti anche due minori Caos traffico

Da firenzepost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 6.30 di questa mattina, un van con sette persone a bordo si è ribaltato sul tratto tra Montepulciano e Fabro, sull’autostrada A1. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due minori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La polizia ha gestito il traffico, causando disagi sulla carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.

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MONTEPULCIANO (SIENA) – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 11 luglio 2026, intorno alle ore 6.30 sull’autostrada A1 km 426, nel tratto fra Montepulciano e Fabro, per un incidente stradale. Coinvolta un’unica autovettura, un minivan con a bordo una famiglia francese di 7 persone.2 ragazzi di 10 e 16 anni, sono stati trasportati con elisoccorso al Meyer di Firenze, mentre gli altri membri della famiglia presso gli ospedali di zona. VIABILITÀ – Pesanti ripercussioni sulla viabilità nel corso della mattinata. Alle 10.40 Autostrade segnalava 5 km di coda verso Roma per un incidente da poco risolto. Il traffico defluisce su due corsie. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la Superstrada E45 in direzione Roma e rientrare in autostrada ad Orte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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