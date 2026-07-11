Autostrada A1 | van con 7 persone si ribalta a Montepulciano feriti anche due minori Caos traffico

Notizia in breve

Alle 6.30 di questa mattina, un van con sette persone a bordo si è ribaltato sul tratto tra Montepulciano e Fabro, sull’autostrada A1. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due minori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La polizia ha gestito il traffico, causando disagi sulla carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.