La stazione di Firenze Scandicci e il tratto tra Pian del Voglio e l’allacciamento Direttissima sull’autostrada A1 saranno chiusi durante la notte. È prevista la chiusura dell’area di parcheggio “Villa Costanza ovest” in direzione Roma. Per chi deve parcheggiare, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500, e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna. La chiusura si svolgerà nelle ore notturne, senza indicare date precise.

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma. In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Chi, invece, si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare alla stessa stazione verso Roma. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” e l’area di parcheggio “Citerna ovest”, situate nel suddetto tratto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci e tratto Pian del Voglio-allacciamento Direttissima chiusi di notte

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