I vostri dati sono stati violati | sms di Trenitalia Tper a utenti e dipendenti

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle ultime ore, molti utenti e dipendenti del sistema ferroviario emiliano-romagnolo hanno ricevuto sms e notifiche che segnalano una violazione dei dati personali. Le comunicazioni informano che i loro dati sono stati compromessi, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla natura dell’incidente o sui dati coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’accaduto o le eventuali misure adottate.

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Sms e notifiche sono arrivati nelle ultime ore a numerosi utenti e dipendenti del sistema ferroviario emiliano-romagnolo. Il messaggio, inviato da Trenitalia Tper, informa della scoperta di un accesso non autorizzato a dati personali collegati all'acquisto di biglietti e abbonamenti, nell'ambito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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