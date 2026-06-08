I vostri dati sono stati violati | sms di Trenitalia Tper a utenti e dipendenti

Notizia in breve

Nelle ultime ore, molti utenti e dipendenti del sistema ferroviario emiliano-romagnolo hanno ricevuto sms e notifiche che segnalano una violazione dei dati personali. Le comunicazioni informano che i loro dati sono stati compromessi, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla natura dell’incidente o sui dati coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’accaduto o le eventuali misure adottate.