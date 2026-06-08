I vostri dati sono stati violati | sms di Trenitalia Tper a utenti e dipendenti
Nelle ultime ore, molti utenti e dipendenti del sistema ferroviario emiliano-romagnolo hanno ricevuto sms e notifiche che segnalano una violazione dei dati personali. Le comunicazioni informano che i loro dati sono stati compromessi, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla natura dell’incidente o sui dati coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’accaduto o le eventuali misure adottate.
Sms e notifiche sono arrivati nelle ultime ore a numerosi utenti e dipendenti del sistema ferroviario emiliano-romagnolo. Il messaggio, inviato da Trenitalia Tper, informa della scoperta di un accesso non autorizzato a dati personali collegati all'acquisto di biglietti e abbonamenti, nell'ambito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
NY Predators Dept officers from the 67th Precinct hacked my phone, ending the recording.
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