Auser ripropone la campagna estiva ’Aperti per ferie’, con attività come balli, incontri e servizio di telefono amico. La iniziativa si svolge al Parco Ambrosini di via Solferino, a Monza. L’obiettivo è offrire supporto e momenti di socializzazione agli anziani durante i mesi più caldi. La campagna è rivolta a contrastare l’isolamento e le difficoltà legate alla calura estiva, mantenendo attivi i servizi di assistenza e confronto.

Torna la campagna estiva dell’Auser ’Aperti per ferie’. Auser Monza e Brianza rinnova il proprio impegno accanto agli anziani qundo la calura diventa insopportabile L’estate monzese per gli anziani è al Parco Ambrosini di via Solferino. La tensostruttura fra gli alberi e il canale Villoresi diventa oasi di frescura e Centro socio culturale. ’Estate con noi’ è il fitto calendario di iniziative di intrattenimento estivo per gli anziani, organizzato dal Comune e gestito da Auser San Rocco. Il Comune di Monza mette a disposizione una porzione del parco con il supporto di BrianzAcque. Ogni giovedì e domenica dalle 15 alle 18.30 e alcune sere dalle 20 alle 23, vengono offerte tante proposte per stare insieme con giochi, musica, spettacoli e momenti di riflessione e informazione su tematiche d’interesse sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auser lancia ’Aperti per ferie’. Balli, incontri e telefono amico

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