Attenti a quei due Paolo e Leo coppia vincente | dal campo alla scrivania dal Milan all' Italia

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini e Leonardo sono ancora insieme, passando dal calcio giocato alla gestione. Maldini è il direttore tecnico e presidente del Club Italia, mentre Leonardo lavora come advisor, braccio destro e consigliere. Entrambi hanno avuto ruoli nel Milan prima di collaborare con la Nazionale, mantenendo il loro rapporto professionale nel mondo del calcio.

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Ancora assieme, ancora loro due: Paolo Maldini e Leonardo. Dal Milan, come compagni di squadra prima e dirigenti poi, alla Nazionale. Oggi il primo direttore tecnico e presidente del Club Italia, il secondo come advisor, suo braccio destro e consigliere. Assieme hanno condiviso un lunghissimo percorso professionale in rossonero, incrociandosi in due vesti differenti. In campo hanno giocato fianco a fianco nel Milan per quattro stagioni, una prima esperienza dal 1997 al 2001, anni in cui hanno vinto lo scudetto del centenario e poi ancora nella stagione 20022003, anno in cui il brasiliano era tornato per una breve parentesi dopo le esperienze al San Paolo e al Flamengo e Maldini era il capitano della squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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