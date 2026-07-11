L’imprenditore coinvolto nelle indagini è stato fermato prima di partire per un viaggio in Africa, programmato da tempo. La polizia ha perquisito la casa di un collaboratore dell’indagato e ascoltato un giornalista. L’indagine riguarda anche un ex politico, che avrebbe avuto rapporti con Lavitola. Le autorità continuano a raccogliere prove e a interrogare testimoni nel procedimento in corso.

L’ex socialista era pronto a partire per l’Africa per un "viaggio programmato". I pm lo hanno fermato, hanno perquisito la casa del sospetto intermediario e hanno ascoltato anche un cronista Continuano le indagini della Procura di Roma sull'imprenditore Valter Lavitola, indagato per essere il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato Ranucci, Lavitola fermato prima di un viaggio in Africa, perquisita la casa del suo collaboratore Tavares

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