Atletica leggera - Trail corto nazionale Il Gs Orecchiella cala un bel tris tricolore

Il Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana ha vinto il terzo titolo italiano consecutivo nella categoria femminile di trail corto, sulla distanza di 42 km. La gara si è svolta oggi in Italia, con le atlete che hanno completato il percorso in tempi che hanno garantito loro il primo posto. La squadra ha ottenuto il risultato grazie a un’ottima performance collettiva. La vittoria si aggiunge ai precedenti titoli conquistati negli ultimi due anni.

Tris tricolore per il Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana che conquista il terzo titolo italiano consecutivo a squadre femminile di trail corto, sulla distanza di 42 km. La società garfagnina continua, dunque, a scrivere pagine importanti del trail running nazionale e, dopo i successi del 2024 e del 2025, ne aggiunge un altro, grazie ad una squadra femminile straordinaria, capace di imporsi ancora una volta nella rassegna tricolore che si è disputata in occasione dell’undicesima " Primiero Dolomite Marathon ". La gara, valida per l’ assegnazione dei titoli italiani individuali e di società, si è sviluppata lungo un suggestivo percorso di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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