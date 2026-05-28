Le atlete del Gs Orecchiella hanno stabilito un record italiano nella staffetta durante il Campionato Italiano svoltosi domenica 24 maggio a Misano Adriatico. La loro prestazione si distingue per il livello tecnico raggiunto, contribuendo a un risultato storico per il club. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre, con le rappresentanti del Gs Orecchiella che hanno raggiunto un risultato di rilievo. La giornata si è conclusa con un risultato che rimarrà negli annali del campionato.

Lucca, 28 maggio 2026 – Il Campionato Italiano di staffetta disputato domenica 24 maggio a Misano Adriatico ha regalato una giornata da incorniciare per le ladies del GS Orecchiella, protagoniste di una prestazione di assoluto valore tecnico. Il quartetto composto da Simona Prunea, Carla Neri, Odette Ciabatti e Rosalba Giansante, nella categoria F55, ha conquistato il titolo italiano della staffetta 4x800 metri firmando addirittura il nuovo record italiano di specialità con 11' 06' 83". https:www.lanazione.itluccasportrecord-italiano-per-le-ladies-del-gs-orecchiella-fc30mp35 Una gara condotta con grande determinazione e perfetta armonia tra le quattro atlete, capaci di imporsi a livello nazionale confermando ancora una volta la tradizione e la qualità del sodalizio biancoceleste anche nel panorama master. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Record italiano per le ladies del Gs Orecchiella

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