Nella prima giornata dei Campionati italiani U23 e Assoluti di Prove Multiple a Molfetta sono stati assegnati quattro titoli in pista. Nella marcia 10.000 metri maschile, un atleta ha vinto con il tempo di circa 40 minuti. La manifestazione prosegue con altre gare e assegnazioni di titoli nelle prossime ore. La competizione coinvolge atleti under 23 e assoluti, con diverse discipline in programma.

Prima giornata dei Campionati Italiani Under 23 e Assoluti di Prove Multiple a Molfetta. Sono 4 i titoli assegnati in pista. Nella marcia 10000 metri maschile Ivan Ragozzino della Polisportiva Tethys Chieti ha conquistato la vittoria con il tempo di 40.33.49. Subito fuori dal podio ha chiuso Cristian Serra, tesserato per la Fratellanza 1874 Modena, arrivato al 4° posto in 42.26.06. Più staccato Matteo Arisi del Cus Parma, che ha terminato la gara in 7° posizione fermando il cronometro a 45.05.84. Nel lancio del martello femminile Under 23 il successo è andato a Keren Mbongo dell’Assindustria Sport Padova grazie alla misura di 60,92. Anche in... 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Campionati italiani U23 a Molfetta: la giornata inaugurale, gli highlights

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