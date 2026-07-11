Atlanta l' incredibile stadio è ispirato a un monumento italiano

Da video.gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, sede dei Falcons della NFL e dello United della MLS, ospiterà una delle semifinali del Mondiale. Lo stadio, noto per il suo design innovativo, si ispira a un monumento italiano. La struttura è stata al centro di attenzione per le sue caratteristiche architettoniche e per il ruolo che avrà nel torneo internazionale. La partita si terrà all’interno di questa arena, che rappresenta uno dei principali impianti sportivi della città.

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Alla scoperta del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, casa dei Falcons della Nfl e dello United della Mls, dove si disputerà una delle due semifinali del Mondiale. A caratterizzarlo un gigantesco video wall circolare e un meraviglioso tetto retrattile. Ma lo sapevate che a ispirarlo è uno dei monumenti più famosi d'Italia?. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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