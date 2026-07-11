Assunto in ruolo ma il risarcimento per gli anni di precariato si deve comunque dare Sentenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se un dipendente pubblico è stato assunto in ruolo, ha diritto al risarcimento per gli anni di precariato precedenti. La controversia riguarda dipendenti che hanno chiesto un indennizzo per il periodo di lavoro svolto in regime di contratto a termine. La sentenza conferma che il passaggio in ruolo non esclude la possibilità di ottenere un risarcimento per le ingiuste assunzioni precedenti.

Il caso in commento trattato dalla Cassazione riguarda una controversia promossa da alcuni dipendenti pubblici,i quali hanno chiesto il risarcimento del danno c.d. comunitario conseguente all’accertamento della violazione della disciplina relativa alle assunzioni a tempo determinato in relazione all’avvenuta stabilizzazione. Il caso trattato dalla Cassazione interessa alcuni dipendenti del Ministero dell’Interno precari che erano stati poi stabilizzati ed avevano chiesto comunque il risarcimento del danno per l’abuso di precarietà. Cosa che la Corte d’appello negava. Il procuratore generale nella sua disamina puntualizzava che la questione di causa, era già stata affrontata in analoghi precedenti (v. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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