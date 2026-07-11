Assistenza per vintage veicoli commerciali moto
Sara Assicurazioni, in collaborazione con OCTO, ha lanciato Ruota Libera Moto, una polizza telematica per motocicli. La copertura include l’attivazione automatica dei soccorsi 24 ore su 24, il recupero del veicolo e sconti fino al 50% su furto e incendio. La polizza si rivolge ai possessori di moto e veicoli commerciali vintage, integrando tecnologia e servizi di assistenza.
La spinta hi-tech di Sara Assicurazioni abbraccia l’intero ecosistema dei trasporti. In collaborazione con OCTO ha creato Ruota Libera Moto, polizza telematica che porta la tecnologia sulle due ruote: include l’attivazione automatica dei soccorsi h24, il recupero del motociclo e sconti fino al 50% su furto e incendio. La telematica sposa anche la storia con SaraVintage a Kilometro, l’offerta per veicoli storici dedicata ai Soci ACI Storico che premia il minor utilizzo del mezzo con bonus sul rinnovo se si percorrono meno di 2.500 chilometri nel corso dell’anno. A fine luglio la gamma si completerà con Ruota Libera Grandi Veicoli, per veicoli commerciali e camper fino a 35 quintali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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