assistenza per vintage veicoli commerciali moto

Notizia in breve

Sara Assicurazioni, in collaborazione con OCTO, ha lanciato Ruota Libera Moto, una polizza telematica per motocicli. La copertura include l’attivazione automatica dei soccorsi 24 ore su 24, il recupero del veicolo e sconti fino al 50% su furto e incendio. La polizza si rivolge ai possessori di moto e veicoli commerciali vintage, integrando tecnologia e servizi di assistenza.