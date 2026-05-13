Kia torna nei veicoli commerciali

Kia ha deciso di riprendere la produzione e la vendita di veicoli commerciali leggeri, annunciando la propria presenza alla fiera Transpotec Logitec 2026 in Europa. L'azienda intende rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli commerciali, inserendosi nel mercato con nuovi modelli e strategie dedicate. La partecipazione alla manifestazione rappresenta un passo importante per il rilancio del marchio nel segmento LCV sul mercato europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Kia Corporation torna protagonista nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e sceglie Transpotec Logitec 2026 per rilanciare la propria strategia europea nel segmento LCV. Presenti nello stand tutte le varianti oggi disponibili del PV5: Cargo, Passenger e Chassis Cab. Con questa presenza, Kia segna ufficialmente il ritorno nel comparto dei veicoli commerciali in Italia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kia PV5 arriva in Italia: il VAN elettrico che cambia tutto Notizie correlate Urso, 'prevediamo incentivi per i veicoli, anche i commerciali'"Per stimolare la domanda prevediamo misure mirate tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il... Si parla di: Kia PV5 Patrol, il van elettrico con AI e droni. Kia torna nei veicoli commercialiKia Corporation torna protagonista nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e sceglie Transpotec Logitec 2026 per rilanciare la propria strategia europea nel segmento LCV. Presenti nello stand tutt ... adnkronos.com Kia Transpotec Logitec 2026: rivoluzione PBV con PV5 e ritorno strategico nei veicoli commerciali elettriciKia protagonista a Transpotec Logitec 2026: ritorno nel segmento LCV con la gamma PBV e il nuovo PV5 Milano, Fiera Milano Rho – 13-16 maggio 2026 Kia PV5 Transpotec Logitec 2026, PBV veicoli commercia ... msn.com