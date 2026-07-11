Ubisoft Barcelona ha perso 51 dipendenti, mentre Assassin’s Creed Black Flag Resynced è stato lanciato sul mercato. Il progetto è considerato uno dei più rilevanti dell’anno per la casa di sviluppo, ma il suo arrivo è stato segnato anche da questa perdita significativa di personale. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul motivo di questa riduzione di staff.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced è arrivato sul mercato come uno dei progetti più importanti dell’anno per Ubisoft, ma il lancio è stato accompagnato da una notizia pesantissima per una parte del team che ha contribuito al gioco. Ubisoft Barcelona è stata infatti colpita da una ristrutturazione che coinvolge 51 dipendenti, molti dei quali avrebbero lavorato proprio al ritorno di Black Flag. Il paradosso è evidente: mentre il rifacimento dell’avventura di Edward Kenway riceve attenzione positiva da pubblico e stampa, una parte degli sviluppatori si ritrova a fare i conti con la perdita del lavoro. Secondo quanto riportato, i tagli erano stati comunicati già il 10 giugno 2026, quindi prima dell’uscita ufficiale del gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Black Flag Resynced parte forte, ma Ubisoft Barcelona perde 51 dipendenti

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Assassins Creed Black Flag Resynced Review

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