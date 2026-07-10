È stato pubblicato Assassin's Creed Black Flag Resynced, che riporta i giocatori nei Caraibi del XVIII secolo. Il gioco permette di esplorare isole sconosciute e partecipare a battaglie navali con Edward Kenway, protagonista del titolo. La versione resynced riproduce fedelmente l’ambientazione piratesca e le meccaniche di combattimento in mare aperto. La nuova release si concentra sulla rinnovata esperienza di gioco, mantenendo il setting storico e le attività legate alla pirateria.

Milano, 9 lug. (askanews) - Assassin's Creed Black Flag Resynced riporta tutti nei Caraibi del Settecento infestati dai pirati, fra isole da scoprire e battaglie navali in mare aperto nei panni Edward Kenway. A 13 anni dall'uscita del gioco originale Ubisoft, è tornato uno dei capitoli che ha segnato una svolta nella saga. Un remake fedele alla storia - con qualche sorpresa - che dal punto di vista tecnico ricostruisce del tutto il gioco, con una grafica che dà nuova profondità a scenari e filmati, con nuove missioni, isole da scoprire, personaggi, con un salto in avanti per gameplay e sistema di combattimento, anche quello navale, cuore anche questa volta del gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esce Assassin's Creed Black Flag Resynced, torna Edward Kenway

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assassins Creed Black Flag Resynced - Early Walkthrough Gameplay

Notizie e thread social correlati

Assassin’s Creed Black Flag Resynced rilancia Edward Kenway: il remake punta su nuove missioni, Hideout più vivo e gameplay modernoAssassin’s Creed Black Flag Resynced ha annunciato il ritorno di Edward Kenway con un remake che introduce nuove missioni, un Hideout più animato e...

Assassin's Creed Black Flag Resynced: data uscita e novitàAssassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio 2026 su PS5, Xbox Series XS e PC.

Temi più discussi: Esce Assassin's Creed Black Flag Resynced, torna Edward Kenway; Quando esce la recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced? Intanto ecco la prima ora di gameplay in italiano; Assassin's Creed Black Flag Resynced: un video mostra le skin più folli per Edward; Lenti a contatto: 4 falsi miti da sfatare.

Esce Assassin’s Creed Black Flag Resynced, torna Edward KenwayMilano, 9 lug. (askanews) – Assassin’s Creed Black Flag Resynced riporta tutti nei Caraibi del Settecento infestati dai pirati, fra isole da scoprire e battaglie navali in mare aperto nei panni Edward ... askanews.it

Quando esce la recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced? Intanto ecco la prima ora di gameplay in italianoAssassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ci avviciniamo dunque anche alla recensione, che sarà online prima del lancio del gioco. Ecco data e ... everyeye.it