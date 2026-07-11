Ascolti TV | Venerdì 10 Luglio 2026 Lo sport domina | i Mondiali su Rai1 al 37.9% Sinner su TV8 11.4%

Da davidemaggio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio 2026, il match dei Mondiali tra Spagna e Belgio ha registrato 5.891.000 spettatori, con una quota di share del 37,9% su Rai1. Su TV8, la partita di tennis con un tennista italiano ha attirato 1.4 milioni di persone, pari all’11,4%. La serata ha visto prevalere lo sport, con le trasmissioni calcistiche e sportive più seguite rispetto ad altri programmi.

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Nella serata di ieri, venerdì 10 luglio 2026, su Rai1 il match dei Mondiali 2026 – Spagna-Belgio interessa 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5  L’Erede conquista 1.645.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Noi intrattiene 396.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Prey – La grande caccia  incolla davanti al video 534.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 I migliori anni della nostra vita  segna 448.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 886.000 spettatori (8.2%). Su La7 Saturno contro raggiunge 316.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 280.000 spettatori (1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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