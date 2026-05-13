ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 | GFVIP 18,2% MONTALBANO 16,9% EUROVISION 10,1% SINNER SU TV8 6,8%

Martedì 11 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il Grande Fratello Vip ha ottenuto il 18,2 per cento di share, mentre la replica de Il Commissario Montalbano ha raggiunto il 16,9 per cento. La semifinale dell’Eurovision Song Contest ha registrato il 10,1 per cento, e il programma Sinner su TV8 ha totalizzato il 6,8 per cento. Questi numeri riflettono le performance di diverse emittenti e generi.

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ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 11 maggio 2026 con una nuova replica de Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Jannik Sinner su Tv8 e la prima semifinale dell’ESC. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2871 36.47 PT – 7400 37.73 M E D I A S E T 24H – 3060 38.87 PT – 7438 37.92 UnoMattina News – 220 11.29 + 605 15.44 Tg1 – 993 21.01 UnoMattina – 797 18.39 Storie Italiane – 843 19.80 Storie Italiane – 1051 19.78 É Sempre Mezzogiorno! – 1532 16.54 Tg1 – 3055 25.85 Tg1 Economia – 2218 19.55 La Volta Buona – 1580 15.21 La Volta Buona – 1419 15.75 Tg1 – 1249 14.16 Il Paradiso delle Signore – 1448 16.97 Pres.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026: GFVIP (18,2%), MONTALBANO (16,9%), EUROVISION (10,1%), SINNER SU TV8 (6,8%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026: GFVIP (18,2%), MONTALBANO (16,9%), EUROVISION (10,1%), SINNER SU TV8ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026 • MARTEDÌ • Gli ascolti tv di martedì 11 maggio 2026 con una nuova replica de Il Commissario Montalbano, Grande Fratello... ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2026: MONTALBANO, GFVIP, EUROVISION, SINNER SU TV8Gli ascolti tv di martedì 11 maggio 2026 con una nuova replica de Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Jannik Sinner su Tv8 e la prima... Temi più discussi: Ascolti tv 11 maggio: vince Ulisse di Alberto Angela (17.4%), I Cesaroni 6 calano ancora (14.5%); Ascolti tv ieri lunedì 11 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (11 maggio): Alberto Angela fa volare Ulisse, I Cesaroni 7 ancora in calo, Gerry Scotti festeggia; Ascolti tv, Alberto Angela batte Claudio Amendola: I Cesaroni perdono spettatori. Importante l’impatto sulla prima serata del #concertone del #PrimoMaggio per la Festa del Lavoro trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni di Roma su Rai 3 che, dalle 21.52 alle 24.24, ottiene 1 milione 713 mila spettatori e il 12,8% di share. #AscoltiTv #1 x.com Discussione Quotidiana - 12 Maggio 2026 reddit Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre MontalbanoL’amata fiction con Luca Zingaretti trionfa con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, il reality di Ilary Blasi oltre i 2, ESC al 10,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv 12 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 12 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto? superguidatv.it