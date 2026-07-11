ascolti tv del 10 luglio i mondiali prendono tutto gerry scotti in attesa

Il match tra Spagna e Belgio ai Mondiali 2026 è stato trasmesso alle 20:30 su Rai 1, dominando gli ascolti televisivi del venerdì. La partita ha occupato tutta la prima serata, lasciando poco spazio alle altre trasmissioni. La programmazione di Rai 1 è stata completamente dedicata alla partita, che ha registrato i picchi di ascolto più alti della giornata. Nel frattempo, Gerry Scotti è in attesa di una nuova occasione televisiva.

Un venerdì all’insegna del calcio, con Rai 1 che trasmette la partita tra Spagna e Belgio per i Mondiali 2026. L’attesa gara tra le due squadra inizia alle 20:30, facendo inevitabilmente saltare (ancora una volta) l’access prime time firmato Stefano De Martino. Senza Affari Tuoi è Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna a fare da padrone, mentre in prima serata Canale 5 scegli di trasmettere L’Erede. Su Rai 3 viene trasmesso I migliori anni, mentre su Rete Quattro vanno in onda le inchieste di Quarto Grado. Ascolti tv in aggiornamento dalle 10:00 Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp... 🔗 Leggi su Dilei.it

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