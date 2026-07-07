La settimana televisiva è iniziata sotto l’insegna dei Mondiali. Rai 1 ha mandato in onda in prima serata la partita Portogallo-Spagna. E Canale 5 ha risposto con una commedia esilarante, Tre di troppo, con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che si trovano in un bel pasticcio, dovendosi occupare all’improvviso di tre bambini scatenati. Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto in replica, Boss in incognito e su Rai 3 abbiamo visto le inchieste di Filorosso con focus su Garlasco. Rete 4 ha trasmesso il film L’uomo che sussurrava ai cavalli con Robert Redford e Italia 1 il film No way up – Senza via di uscita. La7 ha puntato su La Torre di Babele. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 6 luglio, Virginia Raffaele nei guai. Gerry Scotti fa il fenomeno

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