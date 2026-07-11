Il governo ha assegnato 150.000 euro al settore della lirica grazie al bonus fiscale Art Bonus, con l’obiettivo di sostenere le attività culturali. Questa somma sarà destinata a progetti e interventi nelle istituzioni musicali e teatrali, mentre le prove delle opere per la prossima edizione del festival lirico stanno già iniziando. La distribuzione di risorse si inserisce in un piano più ampio di investimenti nel settore culturale.

Mentre il Rossini Opera Festival sta scaldando i motori per la sua 47esima edizione con le prove delle opere in cartellone che hanno cominciato ad animare teatri, sale e laboratori, arriva una notizia che è come pioggia benefica in quest’estate torrida. Già perché in questo clima di attesa e di tagli ai bilanci degli Enti lirici la Camera di Commercio delle Marche ha annunciato ieri in una conferenza stampa un intervento senza precedenti: un fondo ’Art Bonus’ da 150 mila euro. La somma sarà suddivisa tra le tre manifestazioni liriche più importanti a livello regionale: ROF, Macerata Opera Festival e Stagione Lirica del Teatro delle Muse. Per la prima volta l’Ente camerale sostiene direttamente delle grandi manifestazioni musicali, riconoscendo il ruolo strategico che la cultura svolge nella crescita economica regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Art Bonus, pioggia di risorse. Ecco 150mila euro alla lirica: "Cultura fulcro di sviluppo"

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