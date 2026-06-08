Bonus cultura | ecco quando scadono le carte da 1.000 euro
Le carte da 1.000 euro del bonus cultura scadranno a fine aprile. Sono destinate ai giovani tra 18 e 19 anni e si ottengono con requisiti di merito e ISEE. La somma può essere spesa per l’acquisto di beni culturali come libri, concerti, musei e spettacoli dal vivo tramite credito digitale. La validità delle carte termina il 30 aprile, dopo di che non sarà più possibile utilizzarle.
Come si ottengono i 1.000 euro tra merito e ISEE?. Quali beni culturali si possono acquistare con il credito digitale?. Perché la nuova Carta Valore potrebbe ridurre l'importo disponibile?. Quando scade l'ultimo termine per spendere i fondi accumulati?.? In Breve Carta cultura giovani richiede ISEE familiare non superiore a 35.000 euro.. Carta del merito spetta solo a studenti con diploma 100 o 100 lode.. Domande da presentare entro il 30 giugno 2026 tramite portale ministeriale.. Credito residuo deve essere speso entro il 31 dicembre 2026.. Il bonus cultura entra nella fase finale: entro il 30 giugno 2026 scade il sistema attuale delle due carte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
BONUS 2026: ecco tutti quelli confermati e quelli ancora in attesa di decreto!
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