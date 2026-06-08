Bonus cultura | ecco quando scadono le carte da 1.000 euro

Notizia in breve

Le carte da 1.000 euro del bonus cultura scadranno a fine aprile. Sono destinate ai giovani tra 18 e 19 anni e si ottengono con requisiti di merito e ISEE. La somma può essere spesa per l’acquisto di beni culturali come libri, concerti, musei e spettacoli dal vivo tramite credito digitale. La validità delle carte termina il 30 aprile, dopo di che non sarà più possibile utilizzarle.