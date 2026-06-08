Bonus cultura | ecco quando scadono le carte da 1.000 euro

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le carte da 1.000 euro del bonus cultura scadranno a fine aprile. Sono destinate ai giovani tra 18 e 19 anni e si ottengono con requisiti di merito e ISEE. La somma può essere spesa per l’acquisto di beni culturali come libri, concerti, musei e spettacoli dal vivo tramite credito digitale. La validità delle carte termina il 30 aprile, dopo di che non sarà più possibile utilizzarle.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come si ottengono i 1.000 euro tra merito e ISEE?. Quali beni culturali si possono acquistare con il credito digitale?. Perché la nuova Carta Valore potrebbe ridurre l'importo disponibile?. Quando scade l'ultimo termine per spendere i fondi accumulati?.? In Breve Carta cultura giovani richiede ISEE familiare non superiore a 35.000 euro.. Carta del merito spetta solo a studenti con diploma 100 o 100 lode.. Domande da presentare entro il 30 giugno 2026 tramite portale ministeriale.. Credito residuo deve essere speso entro il 31 dicembre 2026.. Il bonus cultura entra nella fase finale: entro il 30 giugno 2026 scade il sistema attuale delle due carte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

bonus cultura ecco quando scadono le carte da 1000 euro
© Ameve.eu - Bonus cultura: ecco quando scadono le carte da 1.000 euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BONUS 2026: ecco tutti quelli confermati e quelli ancora in attesa di decreto!

Video BONUS 2026: ecco tutti quelli confermati e quelli ancora in attesa di decreto!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carta cultura giovani e merito, bonus da 1.000 euro in scadenza: come richiederlo

Bonus bollette da 115 euro, ecco quando arriva e chi può riceverlo (e cosa cambia per il bonus sociale)Sono in arrivo le prime consegne del bonus bollette da 115 euro, approvato recentemente da Arera.

Argomenti più discussi: Un appuntamento in provincia di Potenza per dire basta all'abbandono dei mozziconi di sigaretta nell'ambiente. Ecco quando; Carta Docente, supplenti fino al 30 giugno 2026: entro quando può essere utilizzato il buono? Ecco tutti i chiarimenti indispensabili in merito; A Matera un murale per celebrare il costante impegno dei Vigili del Fuoco: ecco quando l'inaugurazione; Saldi estivi a Roma: ecco quando iniziano e le regole da ricordare.

ISEE sotto i 35mila euro. Ecco tutti i bonus per le famiglie nel 2026Quali bonus e agevolazioni sono riconosciuti alle famiglie con Isee sotto i 35.000 euro? Vediamo l’elenco dei benefici con i requisiti da rispettare. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web