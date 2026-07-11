Per le prossime elezioni politiche, europee e il referendum, gli elettori fuorisede potranno votare nel comune di domicilio, senza dover tornare nel luogo di residenza. La legge appena approvata permette a chi studia, lavora o si prende cura di qualcuno di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trova, anziché nel comune di residenza. La misura è stata approvata con un colpo di mano dalla maggioranza.

Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale. Alle prossime elezioni politiche ed europee e al referendum gli elettori fuorisede non saranno costretti a tornare nel comune di residenza per votare ma potranno esercitare il proprio diritto nel comune dove sono domiciliati per studio, lavoro o motivi di cura. A quattro giorni dall’approdo in aula alla Camera della legge elettorale, un primo accordo nel centrodestra sulle ulteriori modifiche alla riforma Bignami è giunto su un punto su cui sembrava complicato trovare un’intesa politica e una soluzione tecnica. La proposta sul voto ai fuori sede è stata annunciata dai leader dei giovani dei partiti della coalizione Fabio Roscani (Fdi), Luca Toccalini (Lega), Simone Leoni (Fi) e Maria Chiara Fazio (Nm). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Arriva il voto ai fuorisede per politiche, referendum ed europee: ecco come funziona

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