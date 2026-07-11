Un uomo armato di pistola ha aggredito un uomo e insultato una donna in un bar di via Castel Morrone. Quando l’uomo ha chiesto le scuse, l’aggressore gli ha puntato la pistola alla schiena, poi lo ha colpito con calci e pugni. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate sul posto.

Ha offeso una donna in un bar di via Castel Morrone e, quando il compagno di lei ha preteso le scuse, l’uomo ha estratto una pistola, gliel’ha puntata alla schiena e poi lo ha colpito con calci e pugni. Poi l’aggressore si è allontanato, ma la sua fuga è durata qualche ora: il trentasettenne albanese è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Dopo il raid, avvenuto giovedì mattina, le vittime si sono recate al commissariato Monforte Vittoria per sporgere denuncia. Gli agenti dell’Investigativa, guidati dal dirigente Antonio D’Urso, hanno mostrato un album fotografico ai due, che in una delle istantanee hanno riconosciuto senza ombra di dubbio il trentasettenne, una vecchia conoscenza degli uffici di via Poma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Armato al bar, insulta una donna e picchia il compagno

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