arisa pronta a incantare cervia stasera il live in piazza garibaldi

Stasera alle 21, Arisa si esibirà in un concerto in piazza Garibaldi a Cervia, nell’ambito del suo Summer Tour. L’evento si svolge all’aperto e prevede l’allestimento di un palco centrale. La cantante porterà sul palco il suo repertorio musicale, coinvolgendo il pubblico presente. L’ingresso è gratuito e l’area sarà presidiata dalle forze dell’ordine. L’organizzazione invita a rispettare le normative di sicurezza vigenti.

Stasera alle 21, sul palco allestito nella centrale piazza Garibaldi Cervia, arriva Arisa. Lo spettacolo fa parte del suo Summer Tour estivo che prevede i grandi successi del passato – da ’Sincerità’ con cui ha vinto Sanremo Giovani nel 2009 fino a ’Controvento ’con cui ha vinto Sanremo tra i ’big’ nel 2014 – e i brani del nuovo album ’ Foto Mosse ’. ’ Foto Mosse ’ è il nuovo album di Arisa, un progetto che arriva a distanza di cinque anni dal suo ultimo lavoro in studio e segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che la vede per la prima volta protagonista nella scrittura dei pezzi, raccogliendo e rielaborando le diverse sfumature del suo universo musicale ed emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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