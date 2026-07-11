aria condizionata fuori uso scatta la protesta nelle rsa

Nelle residenze sanitarie per anziani Arsia e Paravia di Milano, gestite da Istituto Geriatrico Milanese Spa, l’impianto di aria condizionata ha smesso di funzionare in stanze e locali comuni. La mancanza di aria fresca ha portato a proteste tra gli ospiti e il personale, che si sono riuniti per chiedere interventi. La situazione ha creato disagio nelle strutture, dove il caldo si è fatto sentire in modo evidente.

L’impianto di climatizzazione "fuori uso in stanze e locali comuni" è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nelle residenze sanitarie per anziani Arsia e Paravia di Milano, gestite da Istituto Geriatrico Milanese Spa. Per lunedì la UilFp ha proclamato una giornata di sciopero del personale per l’intero turno, con un presidio e un’assemblea davanti alla struttura in via Paravia 63. "Siamo di fronte a una situazione drammatica che mina la salute del personale e la dignità stessa degli ospiti fragili – spiega il segretario UilFp Milano Gianluca Maritato –. Denunciamo da mesi una carenza cronica e gravissima di Infermieri, Oss e Asa, che costringe il personale rimasto a turni massacranti e straordinari continui solo per tappare i buchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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