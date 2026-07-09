Pronostico Argentina-Svizzera | un’altra trincea di fronte a Messi

La partita tra Argentina e Svizzera si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 3:00 ora italiana, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026. Si tratta di una sfida che mette in campo due squadre con obiettivi di avanzamento e richieste di qualificazione. Le formazioni sono in attesa di conferma, con notizie e statistiche disponibili per chi voglia approfondire. La diretta sarà trasmessa in chiaro e in streaming gratuito.

Argentina-Svizzera è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. I detrattori dell’ Argentina ormai da diversi giorni non fanno che porre l’accento sul percorso, a loro detta, troppo semplice di cui ha beneficiato finora la selezione campione del mondo in carica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In effetti, non hanno tutti i torti. Dopo aver superato un girone con Giordania, Algeria e Austria – tre vittorie su tre – l’Albiceleste ha incrociato le strade di Capo Verde ed Egitto, rispettivamente tra sedicesimi e ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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