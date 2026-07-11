Argentina-Svizzera | formazioni statistiche e anteprima della Coppa del Mondo 2026 mentre Lionel Messi punta alle semifinali canale TV streaming online e pronostico

L'Argentina affronta la Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 a Kansas City. La partita si gioca con le formazioni ufficiali già annunciate, mentre le statistiche indicano la presenza di alcuni giocatori chiave di entrambe le squadre. La sfida viene trasmessa sui canali televisivi tradizionali e online. Lionel Messi punta a raggiungere le semifinali, mentre il centrocampista argentino ha espresso speranza che questa possa essere una delle ultime apparizioni internazionali del capitano.

2026-07-10 22:55:00 Giorni caldissimi in redazione! Il centrocampista dell’Argentina Rodridgo De Paul sa che i giorni stanno finendo sulla carriera internazionale di Lionel Messi e spera che il sipario non cali con la sconfitta contro la Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 a Kansas City. Il capocannoniere con otto gol Messi ha preparato la risposta di Cristian Romero e ha segnato il pareggio mentre i detentori del gol si sono rimontati dal 2-0 in svantaggio a 12 minuti dalla fine dei tempi regolamentari battendo l’Egitto 3-2 negli ottavi. “Tutto finisce ma speriamo che non sia ancora finita”, ha detto De Paul, compagno di squadra di Messi all’Inter Miami, parlando con Ole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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