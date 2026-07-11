Un uomo di Arezzo ha tentato di inviare 13.000 euro a truffatori che promettevano guadagni online. Le Poste hanno bloccato il bonifico prima che fosse completato, impedendo così l’investimento nel nulla. La somma, destinata a sconosciuti su internet, non è stata consegnata. La transazione è stata fermata prima di arrivare a destinazione.

Questo articolo usa l’ ironia per commentare fatti reali AREZZO – C’è chi investe nel mattone, chi nei titoli di Stato e chi, con sorprendente fiducia nel genere umano, prova a spedire 13mila euro a degli sconosciuti su internet perché sullo schermo comparivano dei guadagni. È successo all’ufficio postale di Arezzo centro, dove una donna si è presentata per effettuare un bonifico estero verso un Iban francese, destinato a una piattaforma di investimento rivelatasi falsa. L’operazione era già stata bloccata dal servizio antifrode sull’app, dettaglio che la cliente ha interpretato come un fastidioso ostacolo burocratico fra lei e la ricchezza. La truffa era partita secondo il consueto metodo, ormai più collaudato di certe politiche economiche: prima piccole somme, poi finti rendimenti, quindi richieste sempre più consistenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, tenta di regalare 13mila euro ai truffatori: alle Poste le impediscono l’investimento nel nulla

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