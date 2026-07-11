Arci per la revoca delle sanzioni | Così si limita la libera fruizione degli spazi pubblici del centro
Un gruppo protesta contro le sanzioni, affermando che limitano l’uso degli spazi pubblici del centro. La manifestazione si svolge questa sera alle 21, con teli, cuscini, carte da gioco e musica. Gli organizzatori criticano le restrizioni, sostenendo che ostacolano la libera fruizione degli ambienti condivisi. Nessuna azione legale è stata ancora annunciata. La protesta mira a evidenziare come le sanzioni influenzino le attività di ritrovo e socializzazione nel cuore della città.
Teli, cuscini, carte da gioco e tanta allegria. Pochi e semplici elementi per combattere "ogni tipo di discriminazione". Questa sera alle 21, l’incontro organizzato dal comitato Riconvertiamo Seafuture per solidarizzare con i 13 bangladesi pesantemente multati – 200 euro di multa ciascuno – per aver occupato i giardini storici alla Spezia, contravvenendo al provvedimento comunale a tutela dello spazio pubblico. Il ritrovo sarà all’incrocio tra viale Mazzini e via Pietro Micca e partecipanti sono chiamati, per l’appunto, a presentarsi con teli da stendere a terra, cuscini e giochi da tavolo: carte, scacchiere, monopoli per passare del tempo insieme e lanciare un segnale importante all’amministrazione, a seguito della vicenda che ha scosso l’opinione pubblica spezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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