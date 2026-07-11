Un gruppo protesta contro le sanzioni, affermando che limitano l’uso degli spazi pubblici del centro. La manifestazione si svolge questa sera alle 21, con teli, cuscini, carte da gioco e musica. Gli organizzatori criticano le restrizioni, sostenendo che ostacolano la libera fruizione degli ambienti condivisi. Nessuna azione legale è stata ancora annunciata. La protesta mira a evidenziare come le sanzioni influenzino le attività di ritrovo e socializzazione nel cuore della città.

Teli, cuscini, carte da gioco e tanta allegria. Pochi e semplici elementi per combattere "ogni tipo di discriminazione". Questa sera alle 21, l’incontro organizzato dal comitato Riconvertiamo Seafuture per solidarizzare con i 13 bangladesi pesantemente multati – 200 euro di multa ciascuno – per aver occupato i giardini storici alla Spezia, contravvenendo al provvedimento comunale a tutela dello spazio pubblico. Il ritrovo sarà all’incrocio tra viale Mazzini e via Pietro Micca e partecipanti sono chiamati, per l’appunto, a presentarsi con teli da stendere a terra, cuscini e giochi da tavolo: carte, scacchiere, monopoli per passare del tempo insieme e lanciare un segnale importante all’amministrazione, a seguito della vicenda che ha scosso l’opinione pubblica spezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arci per la revoca delle sanzioni: "Così si limita la libera fruizione degli spazi pubblici del centro"

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