La squadra di Eccellenza Zenith Prato ha annunciato due nuovi acquisti nel reparto centrocampo. Il direttore sportivo ha lavorato in collaborazione con il nuovo allenatore per completare la rosa prima dell'inizio del campionato. Non sono stati resi noti i nomi dei giocatori arrivati. La società si prepara a disputare la stagione con un organico rinnovato e rafforzato.

Doppio colpo in entrata in casa Zenith Prato. Il ds Marco Magni, di comune accordo con il nuovo allenatore Davide Guasti, sta completando la rosa per il campionato di Eccellenza. Gli ultimi acquisti sono di un certo spessore. Per rinforzare il centrocampo in via del Purgatorio si sono assicurati le prestazioni di Lorenzo Aprili, ex Prato, Grosseto, Figline e Scandicci (oltre 90 presenze fra campionato e Coppa Italia in serie D). Nato il 30 gennaio 2004, Aprili ha svolto tutta la trafila nelle giovanili viola, inclusa la squadra Primavera di Aquilani (ai tempi) che lo volle in rosa promuovendolo dalla Under 18 dove aveva segnato 5 reti (2 invece i gol siglati nel torneo di Viareggio contro Monterosi e Milan). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aprili illumina il centrocampo della Zenith

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