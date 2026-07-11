apre il cantiere di via manzoni nuovi disagi in centro

Notizia in breve

È iniziato il cantiere in via Manzoni, causando nuovi disagi nel centro di Monza. La strada è stata chiusa al traffico e i lavori stanno creando rallentamenti e deviazioni per auto e mezzi pubblici. La chiusura si inserisce in un periodo di intenso traffico estivo, con le vie d’Azeglio e Zanzi già interdette alla circolazione. La zona si è subito riempita di veicoli in cerca di percorsi alternativi.