Apre il cantiere di via Manzoni nuovi disagi in centro
È iniziato il cantiere in via Manzoni, causando nuovi disagi nel centro di Monza. La strada è stata chiusa al traffico e i lavori stanno creando rallentamenti e deviazioni per auto e mezzi pubblici. La chiusura si inserisce in un periodo di intenso traffico estivo, con le vie d’Azeglio e Zanzi già interdette alla circolazione. La zona si è subito riempita di veicoli in cerca di percorsi alternativi.
Estate caldissima per il traffico di Monza con un fine luglio che si preannuncia rovente. Dopo la chiusura totale delle vie d’Azeglio, Zanzi e Aliprandi iniziata il 6 luglio per la messa in sicurezza dei ponti sul Lambro, ad alzare ulteriormente la temperatura per la viabilità attorno al centro città sarà il cantiere per rifare l’asfalto in via Manzoni che durerà una decina di giorni. È in programma a partire da lunedì 20 luglio l’intervento di manutenzione del manto stradale della principale via di comunicazione nella zona ovest attorno al centro, una delle strade più trafficate della città che durante le ore diurne resterà transitabile ma nelle condizioni di un’area di cantiere dove sono in corso dei lavori, mentre la notte dalle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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