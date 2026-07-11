Appuntamento con la storia per Norvegia e Inghilterra | le ultime sul match di stasera
La partita tra Norvegia e Inghilterra si gioca questa sera, con il giocatore norvegese Erling Braut Haaland, nato in Inghilterra, in evidenza. Haaland, ex giocatore di Premier League, rappresenta il principale punto di riferimento per la squadra norvegese nel tentativo di qualificarsi per la semifinale del Mondiale. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le nazionali, con il risultato che potrebbe influenzare le prossime fasi del torneo.
Il gigante norvegese spaventa gli inglesi. Proprio lui, Erling Braut Haaland, nato in Inghilterra e laureatosi fuoriclasse in Premier League, è il grande ostacolo tra la nazionale di Tuchel e la semifinale del Mondiale. Non è un traguardo scontato per l’Inghilterra: oltre il trionfo del 1966, solo due volte è finita tra le prime quattro, nel 1990 e nel 2018. La completezza dell’organico e la superiorità tecnica consegnano agli inglesi il ruolo di favoriti contro la Norvegia. Non era così netto il divario a favore del Brasile, che infatti, nonostante due enormi occasioni per passare in vantaggio, è stato sconfitto dalla doppietta di Haaland. È un incontro senza segreti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cuartos de Final Mundial 2026: partidos, fechas y el camino rumbo a las semifinales | EL TIEMPO
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