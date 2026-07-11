Il gigante norvegese spaventa gli inglesi. Proprio lui, Erling Braut Haaland, nato in Inghilterra e laureatosi fuoriclasse in Premier League, è il grande ostacolo tra la nazionale di Tuchel e la semifinale del Mondiale. Non è un traguardo scontato per l’Inghilterra: oltre il trionfo del 1966, solo due volte è finita tra le prime quattro, nel 1990 e nel 2018. La completezza dell’organico e la superiorità tecnica consegnano agli inglesi il ruolo di favoriti contro la Norvegia. Non era così netto il divario a favore del Brasile, che infatti, nonostante due enormi occasioni per passare in vantaggio, è stato sconfitto dalla doppietta di Haaland. È un incontro senza segreti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Appuntamento con la storia per Norvegia e Inghilterra: le ultime sul match di stasera

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Cuartos de Final Mundial 2026: partidos, fechas y el camino rumbo a las semifinales | EL TIEMPO

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