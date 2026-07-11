Approccio strategico ’No’ frammentazione
Il futuro della città, parte del sito transnazionale The Great Spa Towns of Europe, sta attraversando una fase decisiva. Dopo la pubblicazione di una lettera aperta, sono emerse discussioni sul metodo di gestione e sviluppo locale. La questione riguarda un approccio che si definisce “No” alla frammentazione, senza ulteriori dettagli su come questa strategia venga applicata o quale impatto abbia sui progetti in corso. La situazione rimane aperta e in evoluzione.
Il futuro della città, elemento del sito transnazionale The Great Spa Towns of Europe, entra in una fase cruciale. In seguito alla lettera aperta inviata il primo luglio da Italia Nostra – Sezione Valdinievole, il servizio Unesco del Ministero della Cultura ha risposto confermando la necessità di un approccio strategico che superi la frammentazione, specialmente in un momento delicato segnato dalla vendita frazionata del patrimonio termale. Il dicastero è stato chiaro: la tutela non può limitarsi ai singoli complessi monumentali, ma deve estendersi all’intera area definita al momento dell’iscrizione Unesco nel 2021. Questa posizione rafforza... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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