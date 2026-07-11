Approccio strategico ’No’ frammentazione

Notizia in breve

Il futuro della città, parte del sito transnazionale The Great Spa Towns of Europe, sta attraversando una fase decisiva. Dopo la pubblicazione di una lettera aperta, sono emerse discussioni sul metodo di gestione e sviluppo locale. La questione riguarda un approccio che si definisce “No” alla frammentazione, senza ulteriori dettagli su come questa strategia venga applicata o quale impatto abbia sui progetti in corso. La situazione rimane aperta e in evoluzione.