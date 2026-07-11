Aperossa 2026 a Garbatella e Ostiense la rassegna culturale dal 13 al 24 luglio

Da roma.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 13 al 24 luglio, a Garbatella e Ostiense, si svolge la rassegna culturale Aperossa 2026, che prevede dieci incontri di cinema e cultura distribuiti in dieci giorni. L’evento è aperto a un pubblico di tutte le età, dai bambini agli anziani. La manifestazione si svolge in diverse location delle due zone, offrendo un programma vario che comprende proiezioni e incontri dedicati a diverse fasce di età.

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Il progetto Aperossa 2026 propone dieci incontri in dieci giorni dal 13 fino al 24 luglio di cinema e cultura tra Garbatella e Ostiense adattati al pubblico da zero a 100 anni. La rassegna culturale è promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS (AAMOD) che animerà La Villetta Social Lab, la Fondazione AAMOD e il territorio della Garbatella e dell’Ostiense. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Nel programma: cinema, presentazioni di libri, podcast dal vivo, laboratori per ragazze e ragazzi, visite guidate e passeggiate urbane tutto totalmente gratuiti. Tra gli... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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