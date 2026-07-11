anziano maltrattato nella rsa continua il processo per le sei oss

Il processo per sei operatrici socio-assistenziali è arrivato alla Corte d’Appello dopo la condanna di primo grado di febbraio 2024. Le imputate sono accusate di aver inflitto vessazioni fisiche e psicologiche a un anziano nato nel 1936, deceduto nel 2021, durante il suo soggiorno in una residenza assistenziale.

Dopo la sentenza di primo grado del febbraio 2024, ora è approdato alla Corte d’Appello il processo che vede imputate sei operatrici socio-assistenziali per le presunte vessazioni fisiche e psicologiche inflitte ad Arduino Gigante, nato nel 1936 e venuto a mancare nel 2021. Le lavoratrici della casa di riposo di Correggio in via Mandriolo, dov’era ospitato l’anziano, furono tutte e quante assolte dal giudice Francesca Piergallini. Sono state formulate a vario titolo accuse di maltrattamenti e violenza privata ai danni dell’anziano, contestate dall’ottobre 2016 al marzo 2018. Per le oss il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto condanne fino a 6 anni e mezzo per episodi come "sberle, manate allo stomaco e al braccio, mancate risposte alle richieste di aiuto di Gigante, lasciato per ore immerso nelle urine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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