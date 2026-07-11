Ankara ha rafforzato Zelensky più della Nato Bremmer spiega perché

Ankara ha fornito sostegno a Zelensky più di quanto abbia fatto la Nato, secondo Bremmer. La decisione di rilasciare la licenza sui sistemi Patriot ha un valore più simbolico che militare. La Turchia ha scelto di evitare uno scontro diretto con Mosca, senza creare un fronte di unità tra gli alleati. Con la Russia non ci sono margini di trattativa, e la posizione di Ankara si è distinta per questa strategia di neutralità.

Ankara non è stata una prova di unità, ma ha evitato lo scontro. La licenza sui Patriot conta più sul piano simbolico che su quello militare. E con Mosca non esiste spazio negoziale. Questi sono solo alcuni dei punti toccati da Ian Bremmer, presidente di Eurasia Group, che con Formiche.net ha interpretato il summit della Nato tenutosi in Turchia guardandolo come un termometro politico sulla salute dell’Alleanza Atlantica, toccando anche altri argomenti strettamente collegati ad essa. Partiamo da Ankara. È stata una genuina prova di unità, o soprattutto un summit riuscito perché ha evitato gli scontri che avrebbero potuto esporre le divisioni dell’Alleanza? Non penso che Ankara sia stata una genuina prova di unità, ma quantomeno si sono evitati la maggior parte degli scontri. 🔗 Leggi su Formiche.net

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