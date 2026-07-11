Un giocatore ha dichiarato di voler solo chi ha fame, sottolineando la volontà di puntare su atleti motivati e determinati. La squadra sta lavorando per rafforzare il roster, mantenendo un focus sulla continuità e sulla selezione di profili che condividano questa filosofia. La società ha comunicato che il mercato si concentra su elementi con spirito competitivo, senza specificare nomi o dettagli sulle trattative in corso.

La Spezia, 11 luglio 2026 - La ripartenza dello Spezia si fonda sulla continuità identitaria e su una pragmatica pulizia tecnica. La presentazione di Marco Turati, nuovo allenatore della prima squadra, ha sancito il ritorno ufficiale di una figura che ha già legato il proprio nome alle pagine più gloriose del club, inclusa la storica conquista della massima serie. A dettare i tempi di questa nuova stagione è stato il direttore sportivo Guido Angelozzi, che sin dal momento del suo insediamento ha individuato nel giovane tecnico il profilo ideale per gestire le complessità del campionato di Serie C, una categoria che richiede, prima di ogni altra cosa, la capacità di immergersi nella realtà del campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angelozzi: “Sul mercato abbiamo le idee chiarissime, vogliamo solo chi ha fame”

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