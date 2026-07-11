Il ciclista italiano ha vinto la quarta tappa del Giro d’Austria 2026, che si è svolta a Steyr. Dopo quasi tre anni, ha ottenuto il suo primo successo in questa corsa, battendo in volata i due avversari americani. La gara si è conclusa con un gruppo compatto, con il vincitore che ha regolato gli altri due in una volata finale. La vittoria rappresenta un ritorno importante per il corridore, che corre per la squadra Lidl-Trek.

Dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria, finalmente Andrea Bagioli torna al successo nella quarta tappa del Giro d’Austria 2026. Il corridore italiano della Lidl-Trek fa festa sul traguardo di Steyr dopo aver regolato in una volata a ranghi ristretti gli americani Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) ed Andrew August (Netcompany INEOS). La tappa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, che hanno preso anche un vantaggio di oltre tre minuti: l’austriaco Valentin Poschacher e lo slovacco Richard Riska (Hrinkow Advarics), il polacco Piotr Pekala (ATT Investments) ed il tedesco Mauro Brenner (REMBE rad-net). A trentacinque chilometri dalla fine in testa restano solamente Poschacher e Pekala, che lasciano i compagni di fuga, mantenendo comunque due minuti sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Bagioli vince la quarta tappa del Giro d’Austria e ritrova il sorrido

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Giro d’Austria 2026, Andrea Bagioli ritrova la vittoria nella quarta tappaAndrea Bagioli ha vinto la quarta tappa del Giro d’Austria 2026, dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria.

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