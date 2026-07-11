Durante la commemorazione di Marcello Bignami, sono stati rivolti insulti e commenti offensivi. Il figlio, Galeazzo Bignami, ha dichiarato che suo padre è stato tormentato sia in vita, con atti di aggressione e attentati, sia dopo la sua morte. Le polemiche sono continuate anche dopo l'evento, con riferimenti a comportamenti aggressivi rivolti alla famiglia.

"I compagni hanno tormentato mio padre da vivo e lo tormentano anche da morto, lo hanno tormentato con l'attentato, a casa nostra, le aggressioni”. Il capogruppo di Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, commenta così le polemiche seguite alla commemorazione di suo padre, Marcello Bignami, morto 20 anni fa. "In realtà, penso che mio padre da lassù sia molto contento di aver fatto arrabbiare i compagni", sentenzia Bignami. Tutto ha avuto inizio giovedì quando, nella cappella Farnese nel palazzo del Comune, si è tenuta la proiezione di un discorso di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano e storico leader della destra, alla presenza di Ignazio La Russa, che ha ricordato il “camerata Marcello”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora insulti per la commemorazione di Marcello Bignami. Il figlio Galeazzo: "Lo hanno tormentato da vivo e continuano da morto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, Galeazzo Bignami (FdI) si dimette: "Me ne vado per poter essere audito, sia da esempio per Conte"Il deputato di Fratelli d’Italia ha annunciato le dimissioni dalla Commissione Covid, spiegando di voler essere ascoltato e di sperare che questa...

“Ero ingenuo, ho lasciato ai miei figli l’eredità da vivo. Ora mi hanno messo da parte, dicono ‘il vecchio non è più capace'”: le dure parole di Reinhold Messner e la replica del figlio SimonReinhold Messner, noto alpinista e avventuriero, ha espresso pubblicamente il suo rammarico riguardo ai rapporti familiari.

Ancora insulti per la commemorazione di Marcello Bignami. Il figlio Galeazzo: Lo hanno tormentato da vivo e continuano da mortoContinuano le polemiche e le offese della sinistra per la commemorazione di Marcello Bignami, padre del capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami ... ilgiornale.it

Il camerata Marcello: La Russa ricorda Bignami padre e scoppia la polemicaCosì il presidente del Senato durante l'evento in ricordo del dirigente Msi in Comune. Il PD attacca: La destra chiarisca eredità del fascismo ... bolognatoday.it