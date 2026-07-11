Anarchici accusati di terrorismo | arriva un’altra scarcerazione

Due degli anarchici coinvolti nell’indagine sono stati scarcerati durante le perquisizioni effettuate due giorni fa. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione che ha portato anche a sequestri di materiale e a una serie di perquisizioni domiciliari. La decisione sul loro eventuale rilascio sarà presa entro lunedì dal tribunale del riesame, che valuterà le richieste presentate dai loro avvocati.

Il caso Sono stati arrestati durante le perquisizioni per l’inchiesta crollata l’altro ieri. Entro lunedì attesa una decisione del tribunale del riesame Il caso Sono stati arrestati durante le perquisizioni per l’inchiesta crollata l’altro ieri. Entro lunedì attesa una decisione del tribunale del riesame Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. È stato liberato ieri sera uno dei due militanti anarchici ancora detenuti per gli effetti collaterali dell’inchiesta che il 16 giugno scorso aveva portato in carcere sette persone e che l’altro ieri è stata smontata dal tribunale del riesame, il quale ha ordinato la liberazione dei sette indagati. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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