Amorim scommette su Jashari | l' Atalanta lo insegue ma Ardon è intoccabile

Amorim punta su Jashari mentre l'Atalanta lo segue, ma Ardon resta incedibile. La prima stagione del giocatore è passata senza grandi scossoni, con difficoltà di ambientamento in un campionato complesso. Il Milan considera Jashari un investimento importante, avendo speso 34 milioni, e intende continuare a puntarci come parte del suo progetto futuro. L'Atalanta è interessata al giocatore, ma il club rossonero non intende cederlo.

La prima stagione è scivolata via così, tra pochissimi sussulti e una evidente difficoltà ad ambientarsi in un campionato complicato. Ardon Jashari resta però un patrimonio del Milan, un giocatore costato moltissimo (34 milioni) sul quale investire per il futuro resta una necessità. Logico, quindi, che allo svizzero venga data un'altra possibilità anche perché il primo a voler scommettere su di lui è Amorim, il suo nuovo tecnico., Il portoghese è convinto delle qualità di Ardon, giocatore che secondo lui potrà venire molto utile in una squadra che sarà portata a pressare molto, giocare veloce e favorire gli inserimenti. Per questo,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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