Amina uccisa a coltellate dal marito a Settala le sue colleghe | Cerchiamo qualcuno che produca i suoi biscotti

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amina Sailouhi è stata uccisa a coltellate dal marito il 3 maggio a Settala. Le sue colleghe hanno annunciato di voler trovare un'impresa che produca biscotti in serie seguendo la ricetta di Amina. L’obiettivo è avviare una produzione semi-industriale di biscotti e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

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Le colleghe di Amina Sailouhi, uccisa a coltellate dal marito il 3 maggio 2025, stanno cercando una produzione semi-industriale che possa produrre biscotti in serie secondo la ricetta di Amina e lanciare così un forte messaggio contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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