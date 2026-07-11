Amina uccisa a coltellate dal marito a Settala le sue colleghe | Cerchiamo qualcuno che produca i suoi biscotti

Notizia in breve

Amina Sailouhi è stata uccisa a coltellate dal marito il 3 maggio a Settala. Le sue colleghe hanno annunciato di voler trovare un'impresa che produca biscotti in serie seguendo la ricetta di Amina. L’obiettivo è avviare una produzione semi-industriale di biscotti e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.