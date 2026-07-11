Amico confidente consigliere a sostenere Jannik a Wimbledon è arrivato il fratello Mark

Il fratello di Jannik, Mark, è arrivato a Wimbledon e si è unito a lui sul campo. Mark ha raggiunto il torneo per sostenere il fratello nella finale. La presenza del familiare si nota tra gli spettatori, vicino alla rete. Mark si è seduto tra il pubblico, osservando attentamente, senza rilasciare dichiarazioni. La sua presenza rappresenta un supporto personale durante la partita decisiva.

Cerchi Laila e trovi Mark. La risorsa in più del numero 1 al mondo, il suo integratore dell’anima è arrivato per accompagnare il fratellino nella sfida finale. L’ultima rifinitura a una preparazione minuziosa è una chiacchiera prima di andare a dormire, un abbraccio diverso, un sapore di famiglia. In attesa di sapere se per la finale ci sarà anche il resto della truppa, con mamma Siglinde e papà Hanspeter che hanno risposto con un "No secco" (cit.) all’invito nel Royal Box per la partita inaugurale, Sinner si rilassa con il suo migliore amico. Così lo ha definito più di una volta, sia quando era più piccolo sia adesso, da campione. La presenza di Mark pesa più di quanto possa sembrare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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