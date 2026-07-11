Amici 26 | quando inizia il pomeridiano il DayTime e il Serale

Il pomeridiano domenicale di “Amici 26” inizia questa settimana, mentre il DayTime quotidiano tornerà già da lunedì. Il Serale è previsto in programmazione a partire dalla metà di novembre. La produzione ha annunciato le date ufficiali delle trasmissioni, senza ulteriori variazioni. La trasmissione continuerà con le consuete puntate settimanali e il ritorno delle esibizioni dal vivo.

Amici 26 torna protagonista con la programmazione 2026-2027. In particolare, si parla dell’ inizio del pomeridiano domenicale, del ritorno del DayTime quotidiano e del periodo in cui dovrebbe andare in onda il Serale. Le informazioni arrivano dai social e riguardano la prossima stagione del talent di Maria De Filippi, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Le tempistiche ipotizzate stanno già facendo discutere il pubblico, curioso di capire come sarà strutturata la nuova edizione. Quando inizia Amici 26: puntate domenicale, daytime e Serale. Le ultime novità su Amici di Maria De Filippi arrivano dai social, dove un utente ha condiviso alcune informazioni sulla futura programmazione del talent. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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