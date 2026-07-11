Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha dichiarato che il valore di un grande evento sportivo si valuta anche attraverso l’eredità lasciata ai territori. Ha aggiunto che i grandi eventi non sono più solo competizioni, ma strumenti di sviluppo economico per il Paese. La sua analisi si basa sulla connessione tra eventi sportivi e benefici territoriali, evidenziando un ruolo più ampio rispetto alla sola competizione sportiva.

Grandi Eventi Sportivi: Strumenti di Sviluppo Economico per l’Italia. ISCHIA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri, ha affermato che “I grandi eventi sportivi non possono più essere considerati soltanto competizioni”. Questo concetto è stato evidenziato nel panel dedicato all’America’s Cup Napoli 2027, durante il Premio Ischia. Quintieri ha sottolineato come tali eventi stiano diventando una vera e propria politica di sviluppo per il Paese. Non si limita a generare emozioni sul campo, ma attivano investimenti, promuovono il turismo e creano occupazione, contribuendo così alla valorizzazione dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - America’s Cup, Quintieri: “Il valore di un evento si misura dalla sua eredità per i territori.”

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