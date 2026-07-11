altro che pareo

Durante l’estate 2026, il copricostume ha sostituito il pareo come elemento principale dell’outfit da spiaggia. Questa tendenza incoraggia a sperimentare con diversi capi, anche quelli già presenti nell’armadio, valorizzando il look con un tocco di stile. La scelta del copricostume come protagonista riflette un cambio di atteggiamento verso l’abbigliamento estivo, spostando l’attenzione dall’accessorio tradizionale a un elemento più versatile e distintivo.

A ndare oltre il classico pareo. Perché il look da spiaggia, oggi, è sempre più un esercizio di stile. Il copricostume nell’estate 2026 diventa il protagonista dell’outfit, e invita a sperimentare, anche con quello che si ha già nell’armadio. Cosa mettere sopra il costume: 5 copricostumi originali X Leggi anche › In crochet, chic e femminile. Identikit dell’abito copricostume più desiderato dell’Estate 2026 Dalla t-shirt oversize alla camicia annodata in vita, dal cardigan a trecce al blazer over, tutto può funzionare. Purché indossato con il giusto styling (e una buona dose di nonchalance). Leggi anche › Il look del giorno, con la camicia a righe che diventa copricostume Copricostume donna, le idee più originali dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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