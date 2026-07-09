Automobili Mignatta Rina Coupé svelati a Goodwood i bozzetti della sportiva in arrivo nel 2027 – FOTO
A Goodwood sono stati presentati i bozzetti della nuova sportiva Mignatta Rina Coupé, prevista in uscita nel 2027. Le immagini mostrano quattro versioni del modello, con linee sportive e dettagli aerodinamici evidenti. La vettura si distingue per un design compatto e aggressivo, con una carrozzeria che punta a un aspetto moderno e dinamico. La presentazione dei bozzetti anticipa l’arrivo di un nuovo modello nel segmento delle auto sportive.
‹ › 1 4 automobili mignatta rina coupé. ‹ › 2 4 automobili mignatta rina coupé. ‹ › 3 4 automobili mignatta rina coupé. ‹ › 4 4 automobili mignatta rina coupé. In occasione del Goodwood Festival of Speed 2026 (9-12 luglio), Automobili Mignatta svela in anteprima i bozzetti di stile ufficiali della Rina in versione coupé, il cui debutto definitivo su strada è pianificato per il 2027. L’edizione chiusa della sportiva piemontese nasce con l’obiettivo di affiancare alla leggerezza, alla potenza e all’esperienza di guida analogica della configurazione barchetta, la raffinatezza e l’eleganza di una carrozzeria chiusa, migliorandone al contempo la fruibilità complessiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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