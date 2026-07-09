Automobili Mignatta Rina Coupé svelati a Goodwood i bozzetti della sportiva in arrivo nel 2027 – FOTO

Notizia in breve

A Goodwood sono stati presentati i bozzetti della nuova sportiva Mignatta Rina Coupé, prevista in uscita nel 2027. Le immagini mostrano quattro versioni del modello, con linee sportive e dettagli aerodinamici evidenti. La vettura si distingue per un design compatto e aggressivo, con una carrozzeria che punta a un aspetto moderno e dinamico. La presentazione dei bozzetti anticipa l’arrivo di un nuovo modello nel segmento delle auto sportive.