Allerta rossa per caldo in Francia domani in 37 dipartimenti | a Parigi chiudono torre Eiffel Louvre e Museo D’Orsay

Domani in Francia scatta l’allerta rossa per caldo in 37 dipartimenti, tra cui Parigi. Oggi la capitale ha raggiunto i 35 gradi, portando alla chiusura anticipata di Torre Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay. A partire da domenica, 13 ulteriori dipartimenti entreranno in allerta rossa, che si somma ai 24 già in vigore.

Parigi tocca oggi i 35 gradi, chiudono in anticipo Tour Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay. A partire da domenica altri 13 dipartimenti francesi passeranno all'allerta rossa per ondata di calore aggiungendosi ai 24 attualmente soggetti al livello di allerta massimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Allerta caldo nel weekend, domani otto città con bollino rosso. Ecco quando dura la nuova ondata

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