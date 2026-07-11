Allerta rossa per caldo in Francia domani in 37 dipartimenti | a Parigi chiudono torre Eiffel Louvre e Museo D’Orsay
Domani in Francia scatta l’allerta rossa per caldo in 37 dipartimenti, tra cui Parigi. Oggi la capitale ha raggiunto i 35 gradi, portando alla chiusura anticipata di Torre Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay. A partire da domenica, 13 ulteriori dipartimenti entreranno in allerta rossa, che si somma ai 24 già in vigore.
Parigi tocca oggi i 35 gradi, chiudono in anticipo Tour Eiffel, Louvre e Museo d'Orsay. A partire da domenica altri 13 dipartimenti francesi passeranno all'allerta rossa per ondata di calore aggiungendosi ai 24 attualmente soggetti al livello di allerta massimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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