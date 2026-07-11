Parigi nella morsa del caldo | Tour Eiffel Louvre e Museo d’Orsay chiudono prima del previsto

Da dayitalianews.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, le alte temperature hanno portato alla chiusura anticipata di alcune attrazioni principali. La Tour Eiffel, il Louvre e il Museo d’Orsay hanno ridotto gli orari di apertura a causa del caldo che ha raggiunto i 35 gradi. Le chiusure sono state decise per motivi di sicurezza e benessere dei visitatori, senza indicazioni di altre restrizioni o modifiche future. La città si prepara a gestire l’ondata di caldo con queste misure temporanee.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature fino a 35 gradi: scattano le chiusure anticipate. L’ondata di caldo che sta interessando Parigi, con temperature previste fino a 35 gradi, ha costretto alcune delle principali attrazioni della città a modificare gli orari di apertura. Per tutelare visitatori e personale, Tour Eiffel, Museo del Louvre e Museo d’Orsay hanno deciso di chiudere con diverse ore di anticipo rispetto al consueto. Tour Eiffel chiusa dalle 16. La società che gestisce la Tour Eiffel ha comunicato la chiusura del monumento a partire dalle ore 16 di oggi, sabato, 11 luglio 2026, a causa delle elevate temperature previste nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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