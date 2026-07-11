Parigi nella morsa del caldo | Tour Eiffel Louvre e Museo d’Orsay chiudono prima del previsto

Notizia in breve

A Parigi, le alte temperature hanno portato alla chiusura anticipata di alcune attrazioni principali. La Tour Eiffel, il Louvre e il Museo d’Orsay hanno ridotto gli orari di apertura a causa del caldo che ha raggiunto i 35 gradi. Le chiusure sono state decise per motivi di sicurezza e benessere dei visitatori, senza indicazioni di altre restrizioni o modifiche future. La città si prepara a gestire l’ondata di caldo con queste misure temporanee.