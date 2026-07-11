Parigi nella morsa del caldo | Tour Eiffel Louvre e Museo d’Orsay chiudono prima del previsto
A Parigi, le alte temperature hanno portato alla chiusura anticipata di alcune attrazioni principali. La Tour Eiffel, il Louvre e il Museo d’Orsay hanno ridotto gli orari di apertura a causa del caldo che ha raggiunto i 35 gradi. Le chiusure sono state decise per motivi di sicurezza e benessere dei visitatori, senza indicazioni di altre restrizioni o modifiche future. La città si prepara a gestire l’ondata di caldo con queste misure temporanee.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature fino a 35 gradi: scattano le chiusure anticipate. L’ondata di caldo che sta interessando Parigi, con temperature previste fino a 35 gradi, ha costretto alcune delle principali attrazioni della città a modificare gli orari di apertura. Per tutelare visitatori e personale, Tour Eiffel, Museo del Louvre e Museo d’Orsay hanno deciso di chiudere con diverse ore di anticipo rispetto al consueto. Tour Eiffel chiusa dalle 16. La società che gestisce la Tour Eiffel ha comunicato la chiusura del monumento a partire dalle ore 16 di oggi, sabato, 11 luglio 2026, a causa delle elevate temperature previste nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Lightning bolts strike Eiffel Tower during Paris thunderstorm
Notizie e thread social correlati
Caldo, a Parigi Torre Eiffel e Louvre chiuderanno in anticipoA causa dell’ondata di caldo intenso, la Torre Eiffel chiuderà alle 16 invece delle 00.
Leggi anche: Picchi fino a 41°C: ecco quali saranno le aree d’Italia più calde. E in Francia Louvre e Tour Eiffel chiudono in anticipo
Argomenti più discussi: Coppa del Mondo 2026: zone tifose negli spazi pubblici a Parigi già dai quarti di finale?; Ondate di grande caldo in Île-de-France: fino a 36°C questa settimana, dettaglio giorno per giorno; Sovramortalità nell'Île-de-France: una nuova ondata di caldo in vista?.
PARIGI NELLA MORSA DELLA CANICOLA: CHIUSURE E ORARI MODIFICATI PER I PRINCIPALI MONUMENTI La canicola non dà tregua a Parigi! Per affrontare le temperature eccezionali, alcuni dei monumenti più visitati della città stanno chiude facebook
Parigi sotto assedio del caldo: chiusa in anticipo la Tour EiffelParigi è stretta nella morsa del caldo, come gran parte dell'Europa, si è quindi deciso di fermare anticipatamente l'afflusso ad uno dei monumenti simbolo della città. notizie.it